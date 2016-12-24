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24 Aralık 2016 15:20

Öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılacak

Öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılacak

24 Aralık 2016 15:20

VAN (İHA) Van’da meslek lisesi öğrencilerine iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılacak
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıya ilçelerde mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri katıldı. Yeni kanun ve düzenlemeler ile ilgili bilgileri şube ve okul müdürleri ile paylaşan Danışman, 6764 sayılı kanun ile öğrencilere yönelik yeni uygulamaların hayata gececiğini söyledi. Kanun kapsamında özel, resmi mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerine yönelik 10. sınıftan itibaren iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasının yapılacağını belirten Danışman, primlerin 30 gün üzerinden devamsızlıklar düşülerek hesaplanacağını söyledi. Danışman, işveren olan okullar bu kapsamda öğrencilerin işe giriş bildirgesini en geç 09/01/2017 tarihi 23:59’a kadar e-sigorta yoluyla kuruma verilmesi ve bu aydan itibaren aylık pirim ve hizmet belgesi ile primlerini de bildirmeleri gerektiğini belirterek, mesleki açık öğretim liselerinde yüz yüze eğitim yapılan alanlardaki öğrencilerin de sigortalanacağını ifade etti.



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