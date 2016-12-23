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23 Aralık 2016 16:16

Öğrencilerin “1 İz” kampanyasına yoğun ilgi

Öğrencilerin “1 İz” kampanyasına yoğun ilgi

23 Aralık 2016 16:16

Van’ın Özalp ilçesindeki lise öğrencileri tarafından başlatılan “1 İz” kampanyası büyük ilgi görüyor.
Özalp ilçesindeki Yukarı Dönerdere Çok Programlı Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından başlatılan “1 İz” kampanyasına ilgi gittikçe büyüyor. Kampanyada kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler, okulda oluşturulan bir sınıfta satışa sunularak, elde edilecek gelirle engelli bir kişiye akülü araba ve Halep’e yardım olarak gönderilmesi planlanıyor.
Dört haftadır devam eden kampanyada yapılan ürünlerin bir lira karşılığında satıldığını açıklayan öğretmen Murat Özen, “Bu kampanyanın ilk olarak kulüp öğrencileri tarafından yapmaya başlandığını söyledi. İlerleyen haftalarda diğer öğrencilerin de katılımı kampanyamız büyük bir ilgi görmeye başladı. Birlik ve beraberliğin yanı sıra, yaptığın yardımla iz bırakmak için ‘1 İz’ ismini verdiğimiz kampanyayı ilçe genelindeki okullara yaymayı düşünüyoruz” dedi.



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