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24 Kasım 2017 10:12

Öğrencilerin hayallerine dokunan öğretmenler

Van’ın Çaldıran ilçesinde görev yapan öğretmenler, okulların duvarlarına yaptırdıkları resimlerle öğrencilerin hayal dünyalarına dokunuyorlar.

Öğrencilerin hayallerine dokunan öğretmenler

24 Kasım 2017 10:12


İran sınırındaki Çaldıran ilçesinin değişik okullarda görev yapan ve kendilerine ‘Renkli Hayaller Ekibi’ ismi veren fedakar öğretmenler, geçen sene başlamış oldukları çalışmalara 2017-2018 eğitim öğretim yılında da devam ediyorlar. Özellikle kırsal mahallelerdeki okulların duvarlarına çizdikleri bir birinden farklı resimlerle öğrencilerin hayal dünyalarına dokunan öğretmenler, büyük takdir topluyor. Ekip lideri olan ve geçen sene Kuskunkıran Ortaokulunda başlamış olduğu görevine şu an İncealan Ortaokulunda idareci olarak devam ettiren Hatice Nur Uzunkol, öğrencilerin hayatını renklendirdiklerini söyledi. Hatice Nur Uzunkol, “Geçen sene atıl durumda olan üç odalı lojmanı çocukların ders çalışıp, aynı zamanda eğlenebilecekleri rengarenk bir kütüphaneye dönüştürmüş, çok olumlu tepkiler almıştık. Kütüphanemizin açılışından sonra bu çalışmaları ekibimizle birlikte Anıttepe Ortaokulundaki sınıfları onarıp boyayarak, duvarlarına resimler yaparak devam ettirmiştik” dedi.



“En güzeli, mutluluk çığlıkları atan öğrencilere şahit olmak”


Yeni eğitim öğretim yılında da ihtiyacı olan okullarda rengarenk sınıflar oluşturmaya, resimler yapmaya devam ettiklerini ifade eden Hatice Nur Uzunkol, “Ekibimiz gittikçe büyüyor. Bu gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. En güzeli ise, bir gün önce gittikleri okula ertesi gün gittiklerinde karşılaştıkları manzaraya mutluluk çığlıkları atan öğrencilere şahit olmak. Köylerde zor şartlarda yaşayan çocukların masal gibi sınıflarda ders işlemelerini, okula zevkle gelmelerini sağlamak, derslerine daha fazla önem verdiklerini görmek, sınıflarına girdiklerinde gözlerinin parladığına şahit olmak bizlere çok büyük haz veriyor. Bizler ne kadar zor şartlarda çalışsak, uzak köylerde öğretmenlik yapsak da, çocuklar ömürlerini buralarda geçiriyor, neredeyse yok denecek kadar az sosyal imkana sahipler. Onların hayal dünyalarını bir nebze de olsa genişletebiliyor, televizyonlarda görüp özendikleri ortamları onlara sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Ayrıca Öğretmenler Günü’nde kendimize en güzel hediyeyi, çocuklarımızın mutluluğuyla verdik” diye konuştu.




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