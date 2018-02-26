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26 Şubat 2018 12:07

Öğretmen ve idarecilere yönelik yangın tatbikatı

Van’da görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik yangın eğitimi verilerek tatbikat yaptırıldı.

Öğretmen ve idarecilere yönelik yangın tatbikatı

26 Şubat 2018 12:07


Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor ve İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Nurcan Alpaslan tarafından öğretmen ve idarecilere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatlarına başlandı.


Eğitim ve uygulamalı olarak yapılan tatbikatların çok olumlu ve verimli geçtiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, eğitimlerin hız kesmeden tüm eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde yapılacağını belirtti. Bu eğitimlerle çok güzel bir farkındalığın oluştuğundan söz eden Motor, “Okul ve kurumlarımızda insan ve doğal afet odaklı birçok risk mevcuttur. Öğretmen ve idarecilerimizin bu risklere karşı hazırlıklı hale gelmeleri, ancak eğitim ve düzenli tatbikatların yapılmasıyla sağlamak mümkündür. Muradiye ve Tuşba ilçesinde bu yönde eğitim ve tatbikatlar yaptık. Gayet olumlu geçti. Yangın eğitimi ve tatbikatlarımız hız kesmeden tüm ilçelerimizde devam edecektir” dedi.




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