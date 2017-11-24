Öğretmenler Murat Başaran’ın şarkılarıyla eğlendi

Elite World Van Hotel’de düzenlenen geceye Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Aksu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Cemil Öztürk, İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve öğretmenler katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Sinan Aslan, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, “Gelecek nesillerin ve bizlerin yetişmesindeki en büyük emek siz öğretmenlerindir. Ben bu kapsamda tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ise Öğretmenler Günü’nün Türkiye’de 1981 yılından itibaren kutlandığını anımsatarak, “Öğretmen, en değerli varlığımızdır. İnsan yetiştirmek; dünyanın en şerefli, en onurlu, en kutsal görevidir. Bu kutsal görevi ifa eden siz değerli öğretmenlerin gününü kutluyor, Van depreminde hayatını kaybeden 76 öğretmenimiz başta olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Grup Rainbow ve sanatçı Murat Başaran’ın sahne aldığı gecede gönüllerince eğlenen öğretmenler, protokol ile birlikte halay çekti. Çekilişlerin yapıldığı gece ikramlarla sona erdi. Programda Kızılay Van Şubesi tarafından tüm öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

Program sonrasında Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı Murat Başaran, “Van’ı ve Vanlıları çok seviyorum. Daha öncede konser için Van’a gelmiştim. O zaman da gördüğüm ilgi ve alaka çok güzeldi. Misafirperverliğin nasıl olduğunu buraya gelince görüyoruz. Van Gölü’nü daha önce eşime de anlatmıştım. O da görmeyi çok isterdi. İnşallah ileriki süreçte Van’da düzenlenecek bir konsere eşimi de getireceğim” dedi.

Öğretmenler Günü’nün anlamına değinen Başaran, “Bu günde çok önemli bir gün. Böyle anlamlı bir günde burada olduğum için onur duyuyorum. Eli öpülesi hocalarımız için buraya geldim ve en güzel şarkılarımı onlar için seslendireceğim” şeklinde konuştu.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy da, öğretmenlere güzel bir gece yaşatmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Öğretmenlerin gecemize ilgisi oldukça büyük oldu. Ben bu kapsamda tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.