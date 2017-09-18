Okul bölgelerinde satılmak üzere eroin sevkıyatına ağır darbe

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bölgelerinde torbacılar tarafından öğrencilere satılmak maksadıyla kırsal alandan Van il merkezine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine yol kontrollerini riskli bölgelerde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Özalp ilçesinde yapılan yol kontrolü esnasında narkotik köpeği Rakip ile birlikte bir araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında tezeklerin altına gizlenmiş vaziyette 92 kilogram eroin ele geçirildi. Aracında uyuşturucu yakalanan şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen eroin ve araca da el konuldu.