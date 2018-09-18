Okul idarecilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Van'a 2018 yılında atanan ve görev süresi uzatılan okul müdürleri ve müdür yardımcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şişli Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, İş Güvenliği İl Koordinatörü Nurcan Alpaslan, İl Milli Eğitim İş Güvenliği Uzmanları Necmettin Koç, Mehmet Kanat, İl Milli Eğitim İlkyardım Merkez Müdürü Nurdan Kılavuz, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şişli Öğretmenevi'nde dört gün boyunca yapılan bilgilendirme toplantılarında okul idarecilerine yangın, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve protokol kuralları kapsamında bilgilendirme eğitimleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, okullarda kaliteli ve güvenli bir eğitim öğretim ortamının sağlanması için tüm idareciler ve öğretmenlere kademeli olarak bu eğitimleri vermeyi amaçladıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor ise, verdiği yangın eğitimlerinde okullarda yangın riskleri, yangına müdahale yöntemleri, yangın çıkış kapıları, yangın söndürme cihazları, okullarda elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangınlara dikkat çekerek, bu konularda idarecilere önemli bilgiler verdi. İş Güvenliği İl Koordinatörü Nurcan Alpaslan, İl Milli Eğitim İş Güvenliği Uzmanları Necmettin Koç ve Mehmet Kanat, okullarda iş güvenliği kapsamında riskler, alınması gereken tedbirler ve güvenlik uygulamaları ile ilgili slayt eşliğinde bilgiler aktardılar. İl Milli Eğitim İlk Yardım Merkez Müdürü Nurdan Kılavuz ise, okullarda hijyen ve temizlik ile ilgili bilgiler verirken, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci ve İl Milli Eğitim Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Sıddık Tokar, idarecilere protokol kurallarını anlattı.