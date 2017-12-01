Okul kampüsü gibi binicilik merkezi

Edremit Belediyesi tarafından 5 ay önce hizmete sunulan ve açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan merkezde yapılan etkinlikler göz dolduruyor. Atlı biniciliği geliştirmek, binicilik sporunu yaygınlaştırmak ve kaybolan kültürü yeniden canlandırmak adına atılan en büyük adımlardan biri olan binicilik merkezinde profesyonel sporcular yetiştirmek için de ciddi çalışmalar yürütülüyor. Doğa ile iç içe bir alanda yer alan merkezde, aynı zamanda binicilik, engel atlama sporları ile hippoterapi (atla tedavi), atlarla safari gezileri faaliyetleri de yürütülüyor. Doğu ve Güneydoğu’da bir ilk olan Olimpik Binicilik Merkezinde haftanın her günü her yaştan insan atlarla bir araya gelerek binicilik faaliyetleri gerçekleştirirken, bireysel ve grup halindeki binicilik kurslarının yanı sıra günübirlik etkinlikler için de programlar düzenleniyor.

‘Binicilik’ dersi alan öğrenciler, merkezde eğitim alıyor

7’den 70’e herkesin yaptığı bir spor dalı olan binicilik için Olimpik Binicilik Merkezi üye kayıtları düzenli şekilde yapılırken, temel amaçların başında gelen güvenlik için ise her türlü imkan seferber edilmiş durumda. 6-14 yaş grubu çocuklar için Pony atlarla bincilik dersi verilirken, 14 ve üzeri yaşlar için ise mevcut atlarla eğitimler veriliyor. Tüm eğitimler profesyonel ve tecrübeli antrenörler gözetiminde yürütülürken, okullara yönelik aktiviteler ise ilgi odağı oluyor. Binlerce vatandaşın ve öğrencinin uğrak yeri haline gelen ve birçok üyesi bulunan Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi, gelecek adına da güven veriyor. Çocuklar bire bir ata dokunma fırsatı bulurken, hayvan sevgisi ve onun doğal ortamıyla da tanışma fırsatı yakalıyorlar. Binicilik merkezi, seçmeli ders olarak müfredata konulan binicilik dersi kapsamında da aynı zamanda bir kampüs görevi görürken, bu dersi seçen öğrenciler ise merkeze gelerek eğitim alabiliyorlar.

Engellilerin vazgeçilmez mekanı

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekili’nin spora ve sporcuya verdiği değerle hayata geçirilen Olimpik Binicilik Merkezi ile Edremit hak ettiği noktaya kavuşurken, engelli çocukların rehabilitesi konusunda ise ciddi projeler yürütülüyor. Çocuklar üzerinde özgüven artışı, sosyalleşme, psikolojik ve sorumluluk duygusunun gelişiminin yanı sıra fiziksel olarak da kas gelişimlerinin artışı ve hayvan sevgisinin kazanılması gibi başlıca yararları gelirken, otizm ve mental çocuklar başta olmak üzere bütün engelli grupların rehabilitesi konusunda ise binicilik merkezi önemli yer tutuyor. Dünya çapında faydaları ispatlanmış olan destekleyici bir tedavi yöntemi olan ve tarihi eskilere dayanan atla terapi, engelli grupların vazgeçilmezi haline geliyor.

Kış aylarında da hizmete devam

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde kurulu olan tesiste yaz aylarında açık alanda hizmet verilirken, kış aylarında da faaliyetlerin sürdürülmesi için Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekili’nin talimatıyla kapalı manej yaptırıldı. 800 metrekare alana sahip olan manejda atlı sporların yapılacağı alan da hayata geçirilmiş oldu.