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12 Eylül 2017 10:41

Okul kantinleri eğitim dönemine hazır

Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, okul kantinlerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Okul kantinleri eğitim dönemine hazır

12 Eylül 2017 10:41


2017-2018 eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala, okul kantinleri denetimlerinin devam ettiğini belirten Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, amaçlarının öğrencilere hizmetin en iyisini ve en kalitesini sunmak olduğunu söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile oluşturulan komisyon ekibiyle okul kantinlerinin aralıksız denetlendiğini ifade eden Berge, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı olumlu çalışmalar neticesinde birçok okulumuzun bakım ve onarımları bitti. Bakım ve onarımı devam eden okullarımız da yeni eğitim öğretim yılında hazır hale gelecektir. Bu anlamda esnaf ve sanatkarlar da üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Şu anda birçok okulumuz hazırlıklarını tamamladı. İnşallah okulların açılışına kadar diğer okullarımız da çalışmalarını bitirecektir” dedi.


Artık kantinlerin hijyen standartlarına uygun hale getirildiğini dile getiren Berge, “Geçmiş yıllardaki o köhne anlayış artık bitti. Bununla ilgili bütün esnaf ve sanatkarlarımız, mesleki eğitim kurumlarından aldığı eğitim sonucunda hizmet anlayışını öğrendiler. Bu konuda özellikle velilere çağrı yapmak istiyorum. Okul kantinlerimiz bütün kurumlar tarafından denetilmekte olup hijyen standartları üst seviyededir. Bunun yanında sağlık ve obezite ile ilgili çalışmaları kantinci esnafımız vicdani olarak güzel bir şekilde yürütmekte ve çocuklarımıza gerekli hassasiyeti göstermekteler. Bununla ilgili velilerimiz, çocuklarını okul kantinlerine yönlendirsinler. Çünkü okul kantinlerimiz artık okul aile birliği ve okul müdürlükleri işbirliği halinde çok güzel hizmet sunmaktadır. Sağlık açısından hiçbir mahsuru yoktur, aksine sağlık açısından en güzel hizmeti veren okul kantinleridir” şeklinde konuştu.




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