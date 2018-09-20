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Okul servisleri ve toplu taşımaya sıkı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi, okul servisleri ve toplu taşıma hizmeti veren araçlarla ilgili denetim yaptı.


Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde okul servislerinin araç uygunluk belgeleri ve güzergah izin belgelerinin yanı sıra araç güvenlik gereçleri, okul taşıt levhası, emniyet kemerleri ve pencere kilidi gibi kontroller yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer'in de katıldığı denetimlerde toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve minibüslerde ekipler, güzergah uyumu, durak dışı yolcu alımı, yolcu yoğunluğu ve muavin çalıştırılıp çalıştırılmadığı gibi konuları denetledi. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek okul taşıtlarında gerekse toplu taşıma hizmeti veren araçlarda belli periyotlarla denetim yaptıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, yapılan denetlemelerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Okulların ilk haftasından itibaren denetimlerine başladıklarını kaydeden Tamer, “Bugün de ekiplerimizle birlikte okul taşıtlarının yoğun olduğu Melen Caddesi'nde servislerimizi denetledik. Kurallara uymaları ve dikkat etmeleri noktasında servis şoförlerimize tavsiyelerde bulunduk. Eksikleri olanlara gerekli uyarıları yaptık. Özel halk otobüsü ve minibüslerimizde durak dışı yolcu alımı, kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıma ve güzergah uyumu gibi konularda uyarılarda bulunduk. Özellikle halk otobüslerinde akıllı bilet sistemlerinin aktif kullanılması ve muavin çalıştırılmaması konularında son uyarılarımızı yaptık. Denetimlerimizi sıklaştıracağımızı ifade etmek isterim. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim” diye konuştu.

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