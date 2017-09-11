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11 Eylül 2017 13:11

Okul ve mahalle meydanlarına park

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçedeki okul ve mahalle meydanlarına 20 park yapıldı.

Okul ve mahalle meydanlarına park

11 Eylül 2017 13:11


Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahalle meydanlarına ve okul bahçelerine 20 adet park yaptı. Parklarda; çocuk oyun grubu, bir adet ikili tahterevalli, bir adet tekli tahterevalli, 10 adet oturma bankı, 5 adet piknik masası, 4 adet kamelya, yürüyüş yolu, bir kısmının etrafına tel örgüler ve peyzaj çalışmaları yapılarak parke taşı döşendi.


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, mahalle meydanlarında ve okul bahçelerinde çocukların oyun oynayabileceği alanların bulunmadığını belirterek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, çocuklarımızın eğlenebilmeleri ve zaman geçirmeleri için mahalle meydanlarına ve okul bahçelerine 20 adet park yaptı. İlçemizde Hafıza Hatun, Çaldıran, Çubuklu (Galatasaray), Kuskunkıran, Yavuz Sultan Selim, Atatürk ve Altıyol ortaokulları ve Yukarı Kuyucak, Yeniyaka, Avcıbaşı, Yukarı Yanıktaş, Aşağı Mutlu, Erginler ve Yukarı Çanak ilkokullarıyla Sellik, Demircik, Kurtoğlan, İncealan ve Umuttepe mahallesindeki taziye evi bahçesinde çocuk parkları yapıldı. Oyun parklarımızda sadece çocukların değil büyüklerin de gidip oturup zaman geçirebilecekleri yerler mevcuttur. Parklarımızda çocuk oyun grubu, bir adet ikili tahterevalli, bir adet tekli tahterevalli, 10 adet oturma bankı, 5 adet piknik masası, 4 adet kamelya ve yürüyüş yolları yapılarak kısmen etraflarında tel çitler örülerek yapılan peyzaj çalışmaları ile birlikle parke taşlarıyla gerekli düzenlemeler yapıldı. Hedefimiz gelecek yaz sezonunda mahallelerimizin hepsinde çocukların eğlenebileceği alanların tamamlanmasıdır. Parksız mahallemiz kalmayacak” dedi.




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