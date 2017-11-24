Okulda hırsızlı: 2 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Kasım 2017 tarihinde Erciş ilçesindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulunda hırsızlık meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “Hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirildiği tespit edilen M.E. ve V.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların okuldan çalmış oldukları iki adet televizyon bulunarak müştekiye teslimi yapılmıştır. Gözaltına alınan M.E. ve V.A. isimli şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.