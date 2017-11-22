Okullarda deprem eğitimi

Van’ın birinci derece deprem kuşağında bulunması ve 2011’de yaşanan deprem felaketinin ardından kentte deprem farkındalığı oluşturmak isteyen Van Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen “Depremle Yaşamayı Öğreniyorum” projesi ile ilk ve ortaöğretim okullarında uzman eğitmenlerce çocuklara deprem konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda Özgün Coşkun Haydaroğlu İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen eğitmenler; deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uzmanlar, tehlike anında bölgeyi boşaltmak için en hızlı ve güvenli yolların planlanması, evin dışında veya mahalle dışında olmak üzere en az iki farklı buluşma yerinin ayarlanması, acil durumda yardımcı olacak kurumların bilgilerinin ve afet sırasında aile ile buluşulamaması halinde aranabilecek şehir içindeki ve şehir dışındaki yakınların iletişim bilgilerinin yazılı olarak muhafaza edilmesi gibi çeşitli bilgiler paylaştı.

Deprem çantası ve doğru davranış biçimleri

Evlerde afet ve acil durum çantası bulundurmanın önemine de değinen eğitmenler, çocuklara bu çantada gıda, su, ilk yardım malzemeleri ve el feneri gibi acil durumlarda en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerin bulundurulması gerekliliğini anlattı. Felaketler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması halinde deprem anında korkulacak bir durumun olmadığını belirten eğitmenler, depremde ilk 72 saatin önemine de vurgu yaptı.

Okulda uygulamalı bir deprem tatbikatı da gerçekleştirilirken, çocuklara eğitim sonunda eğitici broşürler ve Van Büyükşehir Belediyesinin “Deprem Bilgisi ve Alınacak Tedbirler” kitabı da dağıtıldı.