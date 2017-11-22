Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 09:36

Okullarda deprem eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine “Depremle Yaşamayı Öğreniyorum” projesi kapsamında depreme karşı teorik ve uygulamalı farkındalık eğitimi veriyor.

Okullarda deprem eğitimi

22 Kasım 2017 09:36


Van’ın birinci derece deprem kuşağında bulunması ve 2011’de yaşanan deprem felaketinin ardından kentte deprem farkındalığı oluşturmak isteyen Van Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen “Depremle Yaşamayı Öğreniyorum” projesi ile ilk ve ortaöğretim okullarında uzman eğitmenlerce çocuklara deprem konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.


Bu kapsamda Özgün Coşkun Haydaroğlu İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen eğitmenler; deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verdi.


Uzmanlar, tehlike anında bölgeyi boşaltmak için en hızlı ve güvenli yolların planlanması, evin dışında veya mahalle dışında olmak üzere en az iki farklı buluşma yerinin ayarlanması, acil durumda yardımcı olacak kurumların bilgilerinin ve afet sırasında aile ile buluşulamaması halinde aranabilecek şehir içindeki ve şehir dışındaki yakınların iletişim bilgilerinin yazılı olarak muhafaza edilmesi gibi çeşitli bilgiler paylaştı.



Deprem çantası ve doğru davranış biçimleri


Evlerde afet ve acil durum çantası bulundurmanın önemine de değinen eğitmenler, çocuklara bu çantada gıda, su, ilk yardım malzemeleri ve el feneri gibi acil durumlarda en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerin bulundurulması gerekliliğini anlattı. Felaketler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması halinde deprem anında korkulacak bir durumun olmadığını belirten eğitmenler, depremde ilk 72 saatin önemine de vurgu yaptı.


Okulda uygulamalı bir deprem tatbikatı da gerçekleştirilirken, çocuklara eğitim sonunda eğitici broşürler ve Van Büyükşehir Belediyesinin “Deprem Bilgisi ve Alınacak Tedbirler” kitabı da dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç