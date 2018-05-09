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09 Mayıs 2018 17:16

Okullarda ‘inci kefali’ konulu bilgilendirme eğitimi

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından inci kefali balığıyla ilgili Muradiye ilçesindeki öğrencilere bilgilendirme eğitimi verildi.

Okullarda ‘inci kefali’ konulu bilgilendirme eğitimi

09 Mayıs 2018 17:16


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın talimatıyla Muradiye Çok Programlı Anadolu Lisesinde verilen bilgilendirme eğitimine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir katıldı. Okul bahçesinde toplanan öğrencilere hitap eden Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bilgiler verildi.


Şimdiye kadar Muradiye ilçesindeki 3 okulda bilgilendirme eğitimi verdiklerini dile getiren Demir, çalışmalarının yarın da Erciş ilçesinde devam edeceğini kaydetti.




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