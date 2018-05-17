Okullardaki ‘inci kefali’ konulu bilgilendirme eğitimleri tamamlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın talimatıyla inci kefali balığıyla ilgili Muradiye, Erciş, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde bulunan 15 okulda öğrencilere bilgilendirme eğitimleri verildi. Bugün Edremit ilçesinde bulunan Çiçekli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Köşk Ortaokulu ve M.Akif Ersoy Ortaokulunda öğrencilere verilen bilgilendirme eğitimlere Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve il müdürlüğü personelleri katıldı. Okullarda öğrencilere hitap eden Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bilgiler verildi. Şimdiye kadar Van’da 15 okulda bilgilendirme eğitimi verdiklerini dile getiren Demir, bilgilendirme eğitimlerin tamamlandığını, ancak inci kefali baliği denetimlerinin 7/24 devam ettiğini ifade etti.