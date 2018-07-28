Ölüme terk edilen köpek koruma altında

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan vahşi çöp depolama alanında İpekyolu Belediyesi temizlik ekiplerince çöp konteyneri içerisinde fark edilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evinde koruma altına alındı. Veteriner hekimler gözetiminde tedavi edilen köpeğin korkularını yenmesinin biraz zaman alacağı bildiriliyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Ömer Selçin, hayvanın yetişkin bir kişi tarafından çöpe atıldığını tahmin ettiklerini belirtti. Hayvanın korkusunu yenmesinin birkaç ayı bulacağını ifade eden Selçin, “Hayvan kliniğimize geldiğinde insanlardan çok korkuyordu. Şu an durumu gayet iyi. İnsanların elinden yemek yemeğe başladı. İnsanlara alışması ve korkularını yenme süreci yaklaşık bir iki ay devam edecek. Bazı hayvanlarda bu daha uzun sürmektedir. Ancak şu an getirildiği ana göre durumu daha iyi. Mutlu bir aile bulursa onun için çok daha iyi olacaktır. Bundan sonraki süreçte yeni ailelere sahiplendirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Bir yetişkin tarafından yapıldığı çok açık”

Hayvanın büyük bir olasılıkla yetişkin biri kişi tarafından şehir çöplüğüne atıldığına işaret eden Selçin, “Çekilen görüntülerde boynunda ağır teller var. Çok ağır darp izleri yok. Çünkü şehir çöplüğü çok uzaktadır. Hayvanda bir çocuğun taşıyamayacağı kadar yetişkin bir halde ve ağır kilodadır. Bir yetişkin tarafından boynunun ve ayaklarının bağlandığı, torbaya konulup şehir dışına atıldığı çok bariz” diye konuştu.

“Özellikle yavru köpekler çok işkenceye maruz kalıyor”

Merkeze getirilen yaklaşık 10 vakadan 3’ünün işkenceye maruz kaldığını tespit ettiklerine dikkat çeken Selçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merkezimize gelen vakaların çoğunluğu trafik kazası. Yaklaşık 10 vakanın 2’si ya da 3’ü işkence görmüş hayvanlardır. Özellikle yavru köpekler çok işkenceye maruz kalıyor. Çünkü kendilerini savunamadıkları için çocuklar ve bazı yetişkinler tarafından işkence ediliyor.”