Onlar artık eğitimlerine devam ediyor

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in eşi Pınar Türkmen'in girişleri sonucu maddi imkânsızlıktan dolayı okula gidemeyen iki öğrencinin tüm ihtiyaçları karşılanarak okula devam etmeleri sağlandı.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in eşi Pınar Türkmen; şehit ve dezavantajlı ailelere rutin olarak yaptığı ziyaretler sırasında okul kıyafeti olmadığı için okula gidemeyen iki öğrenciyi tespit etti. Durumu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e iletti. Kaymakam Türkmen'in talimatıyla Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi öğrencilere temin edildi. Pınar Türkmen ve SYD Vakıf Müdürü Aydın Babur eşliğinde Aile Destek Eğitim Merkez'nde (ADEM) öğrencilere kıyafet ve çeşitli kırtasiye malzemelerini hediye etti. Pınar Türkmen, öğrenciler ile sohbet ederek derslerine çok çalışmaları gerektiği ve her dönem en az 25 kitap okumaları gerektiği konusunda söz aldı. Pınar Türkmen öğrencilere; “Sizler ve arkadaşlarınız her türlü ihtiyaçlarınızı çekinmeden gelip benimle paylaşabilirsiniz” dedi.