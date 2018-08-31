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31 Ağustos 2018 15:42

Op. Dr. Kamil Yavuzer Urartu Göz’de

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Op. Dr. Kamil Yavuzer Urartu Göz’de

31 Ağustos 2018 15:42

Dr. Kamil Yavuzer, Urartu Göz’de hasta kabulüne başladı.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren ve birçok önemli ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Kamil Yavuzer, Urartu Göz’de göreve başladı. Açıklamalarda bulunan Op. Dr. Kamil Yavuzer, Urartu Göz ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Dr. Yavuzer, “14 yıldır Van’da hizmet veren, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük göz merkezi olan Urartu Göz Merkezi ailesine katılmaktan mutluluk duyuyorum. Van’ımıza ve bölge insanına ileri teknolojiyle, modern tedavi seçeneklerini bu merkezde uygulamak oldukça heyecan verici” diye konuştu.


Op. Dr. Kamil Yavuzer’in Urartu Göz’de başlamasının kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Urartu Göz Başhekimi Op. Dr. Baran Bari İlhan ise, “Böyle tecrübeli bir göz doktorumuzun merkezimizde hizmet vermiş olması büyük bir kazançtır. İnşallah ilimiz için, bölgemiz için, ülkemize için sağlık anlamında önemli başarılara imza atacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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