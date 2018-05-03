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03 Mayıs 2018 14:09

Op. Dr. Özgür Bülent Timuçin, AK Parti’den Van Milletvekilli Aday Adayı oldu

Operatör Dr.

Op. Dr. Özgür Bülent Timuçin, AK Parti’den Van Milletvekilli Aday Adayı oldu

03 Mayıs 2018 14:09

Özgür Bülent Timuçin, AK Parti’den Van milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıkladı.


Yıllardır Van’da sağlık hizmeti veren Op. Dr. Özgür Bülent Timuçin, AK Parti’den Van milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıkladı.



Op. Dr. Özgür Bülent Timuçin kimdir?


İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Van il derecesi yaparak Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesine girdi. Göz hastalıkları alanında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisas yapan Dr. Timuçin, bu alanda çok sayıda yeni teşhis ve tedavi yöntemlerini Van’a kazandırdı. Özellikle uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası birçok ödül ve sertifika sahibidir. Çok iyi derecede İngilizce bilen Dr. Timuçin’in uluslar arası saygın bilim dergilerinde yayınlanmış 18 makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerin 12’sinde başyazardır. Psikiyatri Uzmanı Dr. Damla Timuçin ile evli ve iki çocuk babasıdır.




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