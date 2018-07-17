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17 Temmuz 2018 09:40

Operasyondan dönen Mehmetçikten örnek davranış

Van’ın Özalp ilçesi kırsalında operasyondan dönen Mehmetçik, arazide bulduğu yaralı baykuşun tedavisini yaptırdı.

Operasyondan dönen Mehmetçikten örnek davranış

17 Temmuz 2018 09:40


Çevre ve doğanın korunması için faaliyetlerine aralıksız devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örnek bir davranışa daha imza attı. Vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik operasyonlarını arttırarak devam ettiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde Özalp ilçesi kırsalında gerçekleştirdikleri operasyonun dönüşünde arazide yaralı bir baykuş buldu. Yaralı baykuşu yanlarına alarak ilçe merkezine getiren Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, baykuşun tedavisini ilçe merkezinde bulunan veterinere yaptırdı.


Yetkililer, baykuşun iyileşene kadar koruma altına alındığı ve iyileşmesiyle yeniden doğaya salınacağını söylediler.




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