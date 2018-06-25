Sıpa tedavi altına alındı.

İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenarkı Mahallesi’nde doğuştan ağız, çene, dudak ile baş bölgesinde şekil bozukluğu ile bazı organları eksik olan sıpayı yol kenarında gören vatandaşlar, durumu hemen belediye yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine mahalleye giden belediye ekipleri, sıpayı alarak YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirdi.

Burada ilk kontrolleri merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından yapılan sıpa, hemen ameliyatı alındı. Sıpaya 2 başarılı operasyon ve ilaç tedavisi uygulayan Prof. Dr. Aslan, yavru hayvanın çene, baş ve dudak bölgesinde doğuştan anomaliler (şekil bozuklukları) mevcut olduğunu belirterek, “Hayvan sahibinin terk etmesinin nedeni de besleyememesi ve sakatlığı. İlk müdahalenin ardından operasyonlarımızı yaptık. Yavru olumlu sonuç vermeye başladı. Sadece çenesinde değil, aynı zamanda üriner ve sindirim sisteminde de sıkıntılar vardı. Tedavinin ardından şu anda kendi beslenmeye başladı” dedi.