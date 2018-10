Oriflime'dan Vanlı öğrencilere çok amaçlı salon

Oriflame Türkiye, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Tuşba İlköğretim Okulunun çok amaçlı salonunu yeniledi.

Tuşba İlköğretim Okulu öğretmenlerinin sosyal medyada paylaştığı mesajı dikkate alan Oriflame Türkiye Firması, okulun çok amaçlı salonunu yeniden restore etti. Yaklaşık 15 kişilik yönetimi ile birlikte Van'a gelen Oriflame Türkiye Genel Müdürü Johan Larsson, çok amaçlı salonu öğrencilerin hizmetine açtı. Açılışın ardından kısa bir açıklamada bulunan Larsson, 26 yıldır Türkiye'de insanların hayatlarına dokunduklarını ifade ederek, “İş fırsatımızla Türkiye'de birçok insanın hayatına dokunuyoruz. Çünkü sunmuş olduğumuz iş planı ile herkes çalışabiliyor ve kendi ekonomik gücünü elde edebiliyor. Bunun yanı sıra çocukların hayatında da olumlu değişimler yapabilmek üzere projeler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de; Van'ın Tuşba İlköğretim Okulunun çok amaçlı salonundaki çocukların çok daha fazla şeye ihtiyacı olduğunu ve odayı yenilmek istediklerini söylediler. Bizde bunun üzerine çok bir şey yapmadık. Sadece öğretmenlerin ilettiği mesajı dikkate alarak odayı restore ettik. Şimdi onlara layık, onların daha iyi öğrenmelerini sağlayacak bir oda haline geldi. Bugünde bu anlamlı odayı açmak için buraya geldik. Tek amacımız buydu, umarım bir faydamız oldu. Burada asıl farkı oluşturan öğretmenlerdir. Eminim o çocuklar, çok daha büyük farklılıkları öğretmenleriyle yaşayacaklardır. Bu anlamda çok amaçlı salonumuzun öğrencilere ve Van'a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ise, eğitimin sadece öğretmenler, okul ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olmadığını dile getirerek, “Eğitimle iç içe olan her vatandaşın, her paydaşın, her kamu kurum ve kuruluş, her STK'nın sorumluluğunda olan büyük bir görevdir. Bu kurum ve kuruluşlar, yerelde ve genelde eğitime maddi ve manevi desteklerini sunduklarında, eğitimin daha iyi noktalara geleceği kesindir. Bu bağlamda tüm paydaşların, tüm duyarlı kişilerin eğitime yaptıkları destekleri önemsiyoruz. Bugün de bu okulumuza yapılan çok amaçlı salon bunun küçük bir örneğidir. Ben bu salonun yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu salonun iş adamlarımıza ve imkanı olan herkese bir ümit teşkil etmesini diliyor, tüm iş adamlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı ve hayırseverleri eğitime desteğe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.