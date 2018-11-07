OSB Başkanı Aslan'dan ‘kayyum' açıklaması

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, sosyal medyada çıkan ‘kayyum' haberlerinin asılsız olduğunu ifade ederek, “2022 yılına kadar görevimizin başındayız” dedi.

OSB'de basın açıklaması yapan Başkan Aslan, sosyal medyada yer alan ‘kayyum' haberlerini yalanladı. Aslan, “Dün sosyal medya üzerinde; ‘Van Organize Sanayi Bölgesine kayyım atandı' şeklinde yapılan paylaşımlar, özünde Van 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından OSB'de spesifik bir süreci yönetilmesine dair alınmış bir kararın uygulanmasını ifade etmektedir. Mahkemenin 2 Kasım 2018 tarihinde almış olduğu karar ile yönetilecek süreç; özetle daha önce yasalara ve hukuka uygun olarak müteşebbis heyetimizin almış olduğu dört kararı olan ve şu an 460 öğrenci, 35 öğretmen ve 21 hizmet personeli ile eğitime başlayan OSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin müteşebbis ve yönetim kurulu kararlarının iptaline ve 170 personel istihdam edecek olan Sağlık Bakanlığı Pusula Çağrı Merkezine kiralamış olduğumuz ticari alanın müteşebbis heyet ve yönetim kurulu kararlarının iptaline yönelik olağanüstü genel kurul gündemine alınarak değerlendirmeye alınması yönündedir. Bu çerçevede kayyım olarak atanan kişi, 1 Aralık 2018 tarihinde organize sanayi bölgesinin genel kurulunu toplayarak daha önce alınmış bu kararları gündeme alacaktır. Bu spesifik uygulamanın dışında halihazırda seçimle iş başına gelmiş mevcut OSB Yönetim Kurulumuz ile müteşebbis heyetimiz görevinin başında ve sanayicilerimize hizmet etmeye devam edeceklerdir” dedi.

"Kamuoyunda yapılmak istenen tamamen bir algı operasyonudur"

1 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurulun, seçimli bir genel kurul olmadığını dile getiren Aslan, “Mahkemenin belirlemiş olduğu gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak olan bir genel kuruldur. Özellikle şunu belirtmek isterim ki müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu seçimi yapılmayacaktır. Bilindiği üzere Van OSB olarak ilk seçimli genel kurulumuzu 10 Şubat 2018 tarihinde yaptık ve yaptığımız genel kurulda sanayicilerimiz oybirliği ile müteşebbis heyetimizin ve yönetim kurulumuzun devamı kararını vermişlerdir. OSB bölgesinin en üst karar organı müteşebbis heyetidir. Müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu seçimi ancak 10 Şubat 2022 tarihinde yapılması mümkün olacaktır. Allah'ın izni ile valimizin başkanlığındaki müteşebbis heyetimiz ve yönetim kurulumuz, 10 Şubat 2022 tarihine kadar görevinin başında olacaktır. Her şey bu kadar açık iken, şu an kamuoyunda yapılmak istenen tamamen bir algı operasyonudur. Lütfen kurumumuzun itibarını zedelemeye, müteşebbis heyetimizi ve yönetim kurulumuzu yıpratmaya yönelik bu spekülasyonlara prim vermeyelim. Çünkü bu yapılar, kimsenin şahsi malı değildir. İlimizin ve halkımızın ortak değeridir” ifadelerini kullandı.

“Bu işlem sadece OSB'miz açısından zaman ve enerji kaybına yol açacaktır"

Mahkemenin vermiş olduğu kararın bir üst mahkemeden geri döneceğini umduklarını belirten Başkan Aslan, “Bu işlem sadece OSB'miz açısından zaman ve enerji kaybına yol açacaktır. Bunu da kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Tek meziyetleri sosyal medya üzerinde algı operasyonu ve kara propaganda olan bu insanların, ilimize ve sanayicilerimize verebilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Yönettikleri kurumları, kendi egolarını tatmin etmek ve kendi reklamları için kullanan bu zatların, sanayici ve toplum nezdinde hiçbir kıymeti harbiyeleri yoktur. Mahkemenin aldığı karar çerçevesinde müteşebbislerimiz; yapılacak genel kurul toplantısında ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz yararına ilgili OSB mevzuatınca yönetim kurulumuzun önerisi, müteşebbis heyetimizin onayı ile alınmış kararları ve bağlı uygulamaları vicdani bir sorumlulukla değerlendireceklerdir. Bundan asla şüphe duymamaktayız. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden OSB yönetimi ve müteşebbis heyetine kayyım atandığı yönünde oluşturulmaya çalışılan algının doğru olmadığını değerli Van halkının ve kıymetli sanayicilerimizin bilgisine sunmak isteriz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Başkan Aslan ve yönetimi, gazetecilerle birlikte Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejini gezdi.