OSB Başkanı Bozkurt: “Biz hizmete talibiz”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, yeni yönetimi ile birlikte ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Bozkurt, 22 Temmuz’da yapılacak olan OSB Başkanlığı seçiminde tekrar aday olduğunu açıkladı. 25 Temmuz 2015 tarihinde büyük bir zaferle Van OSB Yönetim Kuruluna seçildiklerini anımsatan Bozkurt, “O tarihe kadar dile getirdiğimiz ve tespit ettiğimiz temel eksiklikleri gücümüz oranında yerine getirmeye çalıştık. Bunlar içerisinde yön tabelaları, sanayi dergisi, belediye otobüsü tahsisi, vagonlu çöp aracının alınması ve sanayicilerin kapısına çöp konteyneri konulması gibi temel ihtiyaçları yerine getirdik. Hedeflerimiz arasında bütün bu temel ihtiyaçlar vardı. Rabbim bize nasip etti, bunları yerine getirdik. Bununla birlikte idari binamızın projelerini onaylattırdık, ihale sonuçlarını bekliyoruz. Gelecek vizyonumuz içerisinde ise binamızı ihaleye çıkarmak ve inşasını gerçekleştirmek. Bununla birlikte Türkiye’deki bütün OSB’lerin hayali olan lojistik merkez bağlantılı tren istasyonunu getirmektir. Kısa bir süre önce ön protokolünün imzaladık, bu sene içerisinde inşallah ihaleye çıkacaktır. Yine IPAD üzerinden dördüncü etabımızda yaklaşık 60 dönüm üzerinde 3 megabaytlık tamamı hibe destekli güneş enerjisi projesi var. Bu projenin bitmesi durumunda hem bütün ortak alanlarımızın elektriklerini oradan istifade edeceğiz. Arta kalan elektrikle de OSB bütçemize ciddi bir gelir elde edeceğiz” dedi.

Gençlerden oluşturduğu yeni yönetimi ile hedeflerinin Türkiye’deki ilk 500 sanayi kuruluşu içerisine girebilecek 2- 3 tane sanayi kuruluşunu organize sanayi bölgesine kazandırmak olduğunu ifade eden Bozkurt, “Maalesef şu anda ilimizde hem istihdam açısından hem de ciro bakımından ilk 500’ün içerisine girebilecek bir sanayi kuruluşumuz yok. Bizim hedefimiz budur” ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca bürokrasi ve hükümetle çok iyi diyaloglar içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Bozkurt, “Çok güzel iletişimler sağladık. Bu güçlü iletişimimiz sayesinde Van’a çok büyük projeler kazandırdık. Biz her türlü siyasete eşit mesafede yaklaştık. Hiçbir siyasetin emrine girmedik. Yürütmeyi yapan AK Parti hükümeti ile ciddi diyaloglar içerisinde olduk. Dolayısıyla edindiğimiz bu güçlü iletişim; bilgi, birikim ve tecrübeleri önümüzdeki dönemde yatırıma dönüştürmek için yeniden göreve talip olduk. Biz hizmete talibiz” şeklinde konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.