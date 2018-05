OSB’den eğitime destek

OSB’de yapılacak okulun temel atma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İsrail devletinin gerçekleştirdiği katliamı lanetledi. Göreve başladığı günden itibaren eğitimin öncelikli olarak birinci hedefi olduğunu ifade eden Zorluoğlu, “Eğitim konusu benim için her zaman birinci sırada yer alır. Çünkü bu şehir çok genç bir nüfusa sahiptir. O nedenle eğitime daha fazla zaman ve kaynak ayırmalıyız. Eğitim konusunda bizim hedeflerimiz var. Hedeflerimizden biri tam gün eğitime geçmektir. Bunun için ilave 2 bin derslik lazım. İnşallah bunu sağlayıp 2020’ye kadar tam gün eğitime geçeceğiz. Bir başka hedef, okullaşma oranının artırılmasıdır. Bu alanda biraz daha çabaya ihtiyacımız var. Bir diğer hedefimiz de akademik başarıyı artırmaktır. Van gerek TEOG sınavlarında gerekse üniversite sınavlarında hak ettiği yerde değil. Van’ın yeri 72’li sıralar değil. İnşallah hep birlikte 40’lı, 50’li sıralara çekeceğiz” dedi.

Konuşmalarında iş adamlarına da seslenen Vali Zorluoğlu, “İş adamlarımızdan istirhamımız, özellikle eğitim konusunda destek olsunlar. Bilhassa yeni yapılan okullarla ilgili olarak ekonomik durumu iyi olan iş adamlarımıza ihtiyacımız var. İş adamlarımızı Van’da okul yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

OSB’de yapılan yeni okulun kentin önemli bir eksikliğini gidereceğini dile getiren Zorluoğlu, “Dışarıdan bu okulu yapmak için çok talepler oldu. Ama biz bunlara geçit vermedik. Dedik ki bu okulu yapacaksa OSB ve buradaki iş adamları yapmalıdırlar. Geldiğimiz noktada iki eğitimle uğraşan firma ve OSB’de iş yapan 13 iş adamımız bir araya geldiler. Birlik ve beraberlik örneği gösterip, bu hizmeti başlattılar. Başta OSB Başkanı Mehmet Aslan olmak üzere bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini de sözlerine ekleyen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

“Burası sadece OSB’ye değil, küçük sanayiye de kalifiye eleman yetiştirecek. Bin 500’ün üzerinde öğrenci aynı anda burada eğitim görecek. İnşallah ilimizin, bölgemizin sanayisine de çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ise, organize sanayi bölgesinin, küçük sanayi sitesinin ve tekstil kentin ara eleman ihtiyacını karşılayabilmek için bir teknik mesleki lisesine ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Bizlerde yerel üreticimizin ihtiyacı olan kalifiye elemanını yetiştirecek ve ihtiyaç duyulan elemanların teorik eğitimlerinin yanında pratik olarak da üretim alanlarında stajlarını yapmalarına olanak sağlayacağız. Aynı zamanda amacımız, öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumları için de hazırlamaktır. Bu amaçla açılacak okulumuzda eğitilecek öğrenciler sadece ilimize değil, bölgemize ve ülkemize hizmet edecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır” dedi.

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinin yaklaşık on bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulacağını ifade eden Aslan, “Okulumuz, sekiz bin metrekare kapalı alanı, kırk beş derslik ve on atölye, labaratuvar, yemekhane, konferans salonu, kültürel ve spor alanlarından oluşan bir komplekstir. Tahmini yatırım değeri on üç milyon olan okulumuzda yaklaşık bin 520 öğrenci eğitim görecektir. Okulumuzda idareci, öğretmen ve hizmetlilerden oluşacak 150 kişilik bir istihdam hedeflenmektedir. Eğitim kurumumuzda bilişim ve endüstriyel otomasyon, elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim verilecektir” ifadelerine yer verdi.

Duanın okunmasının ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri, butona basarak okulun temeline ilk harcı attı.