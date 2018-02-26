Osmanlı dizileriyle bazı meslekler yeniden canlandı

Yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini alan bıçak bileme, Osmanlı tarihinin esintilerini günümüze yansıtan “Payitaht Abdülhamid” ve “Diriliş Ertuğrul” gibi diziler sayesinde ilgi görmeye başladı. İHA muhabirine konuşan bileme ustası Metin Cengiz, son zamanlarda Osmanlı tarihini konu alan diziler sayesinde vatandaşların hobi amaçlı bıçak bileme mesleğine merak saldığını belirtti. Körelmiş bıçakların ‘kullan-at’ devri nedeniyle kendilerine geri getirilmediğini ve bu yüzden mesleklerinin yaşam savaşı verdiğini aktaran Cengiz, Osmanlı dizileri sayesinde mesleklerinin yeniden hayat bulduğunu dile getirdi.

Dededen kalma mesleklerinin yok olmaya yüz tutmuşken, yeniden cazibeli hale geldiğini belirten bileme ustası Cengiz, “Bıçak bileme işi bize dededen kalan bir meslektir. Dedemizden sonra amcalarımız, amcalarımızdan sonra da bu mesleği biz ele aldık. Son zamanlarda makinelerimizi yeniliyoruz ve kaliteli malzeme bulundurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda müşterilerimizin taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Son 5-6 aydır bir çalışma içerisindeyiz. Hobi ve dekorasyon amaçlı, av bıçakları yapmayı düşünüyoruz. Bu işi ise hobi amaçlı yapanlar genellikle memur, öğrenci ve emekli kesimidir. Van’da bu işi hobi amaçlı yapanların sayısı da çok fazladır. Bu mesleği hobi amaçlı yapanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Diziler bıçak bilemeyi cazibeli hale getirdi”

Osmanlı dizilerinden sonra hobi ve dekoratif amaçlı taleplerin artmaya başladığını ifade eden Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların ilgisi arttı. Boş vakitlerini hobi amaçlı bıçak bilemekle geçirenler var. Bileme konusunda bilgi almak isteyenler var. Bizlerde bu konuda bilgilerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Payitaht Abdülhamid’ gibi dizilerde gördükleri bıçakların şeklini çizdiriyorlar. Bizlerde lazerde kesimini yapıyoruz, veyahut makasla dövdürtüyoruz. Burada makasla döven ustalarımız da var. Bu konuda sipariş üzerine çalışıyoruz. Diziler bıçak bilemeyi cazibeli hale getirdi. Bu yüzden talepler gittikçe artıyor.”

Son dönemlerde 25 yaş üstü gençlerin hobi amaçlı bıçak bilemeye merak saldığını, ancak 25 yaş altı gençlerin ise mesleğe ilgisiz kaldığını sözlerine ekleyen Cengiz, “Bıçak bilemeye 25 yaşın üzerindeki birçok kesim meraklıdır. Ancak 25 yaşın altındaki gençlerimiz ise mesleğe sıcak bakmıyorlar. Burası günlük ihtiyacı olan herkesin uğrak yeridir. Çalışıyoruz ve bu konuda sıkıntımız yok. Ancak bir tek Çin mallarından sıkıntı yaşıyoruz. Kaliteli bıçaklarımız ile piyasada pazar sıkıntısı yaşıyoruz” diye konuştu.