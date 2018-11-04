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Otomobil ile minibüs çarpıştı: çok sayıda yaralı var

Van’ın Başkale ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerindeki Ova Dinlenme Tesisinin yakınında meydana geldi. Tesisten anayola çıkan minibüsle Hakkari istikametinden Van'a doğru giden otomobil çarpıştı. Kazada yaralananlar, özel araçlarla ve bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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