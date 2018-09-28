Otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere geçidi yakınlarında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 34 UD 5138 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve plakası ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü F.K., bölgeye gelen sağlık ile Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.