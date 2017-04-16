Oy kullanmaya sedye ile getirildiler

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından referandumda oy kullanacak hasta ve engelli vatandaşlar için seferber oldu. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Evde Sağlık Hizmetleri tarafından 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa değişikliği halk oylaması ile gerekli sağlık tedbirlerinin sağlandığı ve oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan hasta ve engelli vatandaşları alarak sandık başına götürdü. İhtiyaç sahibi vatandaşları, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine ait 444 38 33 numaralı çağrı hattından veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri çağrı hattını arayarak destek istediler. Destek isteyen vatandaşları sağlık çalışanları refakatinde ilgili ekipler tarafından ikamet adreslerinden alınarak sandık başına götürdüler, oy kullanma işleminin ardından da tekrar evlerine bıraktılar.

Merkez İpekyolu ilçesi Süphan Mahallesi’nde evde bakım hizmeti gören astım, diyabet ve felçli Rabia Yavuz (68) ile yine aynı mahallede ikamet eden kalp hastası ve felçli olan Nafiye Aktaş isimli hastalar, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru üzerine sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınan Yavuz ve Aktaş oy kullanacakları Süphan Ortaokulu’na götürüldüler. Sedyeyle oy kullanacağı 1146 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar götürülen Rabia Yavuz, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü. Nafiye Aktaş isimli hasta da oyunu kullandıktan sonra yine sağlık ekipleri tarafından evine bırakıldı.