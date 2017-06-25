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25 Haziran 2017 09:50

Öz Ahde Vefa Derneğinden şehit ve gazi ailelerine iftar

Öz Ahde Vefa Derneği tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar verildi.

Öz Ahde Vefa Derneğinden şehit ve gazi ailelerine iftar

25 Haziran 2017 09:50


Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Öz Ahde Vefa Derneği Genel Başkanı Hamide Donmuş, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Ali Tancan, şehit ve gazi aileleri katıldı. İftar sonrasında bir açıklamada bulunan Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti ile birlikte şehit ve gazi ailelerine bir çok haklar tanındığını belirterek, “Onlar bizim için canlarını seve seve verdiler. Bu kapsamda bizlerde onlar için ne yapsak azdır. İlk önce şehit ailelerine bir iş kadrosu verildi. Şu anda ise kadro sayısını ikiye çıkardık. Ben bu duygularla şehit olanlara Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyor, Ramazan Bayramının tüm İslam alemine barış, dostluk ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum” dedi.


Öz Ahde Vefa Derneği Genel Başkanı Hamide Donmuş ise, şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.


Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.




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