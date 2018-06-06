Özalp Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı

Zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile denetlemelerini sıklaştırdı. Özalp ilçesinde bulunan tatlı imalatı ve tatlı satışı yapan yerler ile ekmek fırını gibi iş yerleri üzerinde denetimler yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Amiri Cemal Kaymaz, “Vatandaşlarımızın sürekli sağlıklı gıda tüketmeleri için yoğun çaba gösteren ekiplerimiz, işetmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıklarını ve hijyen yönünden uygunluk olup olmadıkları kontrol ederek, gereken uyarıları yaptı” dedi.