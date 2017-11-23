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23 Kasım 2017 10:44

Özalp Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi tarafında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında finale kalan takımlar belli oldu.

Özalp Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası

23 Kasım 2017 10:44


Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında düzenlenen ‘Dostluk, Kardeşlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası’nda finalist takımlar belli oldu. Dün akşam Atatürk Ortaokulunun halı sahasında oynan maçlarla Cancanlar Arçelikspor ile Pirkalspor finale kalan takımlar oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Koç, “Yaklaşık 20 gündür süren turnuvanın son aşamasına geldik. 24 takımın katıldığı halı saha futbol turnuvasında final kalan takımlar bu akşam belli oldu. Umduğumuz güzel bir turnuva oldu. Pazartesi akşamı yapacağımız final maçıyla son bulacak olan turnuvamıza İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ferhat Vardar’ın katılımıyla dereceye girecek olan takımlarımıza ödüllerini vereceğiz” dedi.




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