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15 Mayıs 2018 16:48

Özalp Belediyesi Halı Saha Turnuvası sona erdi

Van’ın Özalp Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Halı Saha Futbol Turnuvası’ sona erdi.

Özalp Belediyesi Halı Saha Turnuvası sona erdi

15 Mayıs 2018 16:48


Özalp Belediyesi tarafında ikincisi düzenlenen ve 42 takımın katılımıyla başlayan Halı Saha Futbol Turnuvasının finaline Şahin Elektrik Spor ile Ağurk Spor kaldı. Atatürk İlk ve Ortaokulunun halı sahasında oynanan final maçına Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Nihat Koç ve çok sayıda futbol sever katıldı. Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’ın düdüğüyle başlayan maç, normal sürede 1-1 tamamlandı.


Yapılan penaltılar sonucu Şahinler Elektrik Spor rakibini yenerek kupanın sahibi oldu. Turnuvada üçüncü olan Yavuzlar Spora kupa ve forma, ikinci olan Ağurk Spor’a kupa ve çeyrek altın, birinci olan Şahinler Elektrik Spora ise kupa ve yarım altın ödül olarak verildi. Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, “Çok güzel bir turnuva oldu. Katılan takımlara teşekkür ederiz. Önümüzdeki aylarda yeni bir turnuva daha düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.




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