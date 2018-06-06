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06 Haziran 2018 16:29

Özalp Belediyesinden 600 kişiye iftar yemeği

Van’ın Özalp Belediye Başkanlığı tarafından her gün 600 kişiye iftar yemeği veriliyor.

Özalp Belediyesinden 600 kişiye iftar yemeği

06 Haziran 2018 16:29


Özalp Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırına gelemeyen yaşlı, hasta ve evleri uzak olan ailelere sefer tasları ile sıcak yemekler evlerine kadar götürülüyor. Aileler yapılan uygulamada çok memnun olduklarını dile getirerek, sıcak yemeğin kapılarına gelmesini sağlayan Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’a teşekkür ettiler.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, “Merhamet ve bereket ayı olan Ramazan ayında kaymakamlık önünde kurmuş olduğumuz iftar çadırında her akşam sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Ancak yaşlı ve hasta olan, evi uzak olup da gelmeyen 600 kişiye de iftar öncesi sıcak yemek götürüyoruz. Zabıta ekipleri tarafında her akşam sefer tasları ile 600 kişiye sıcak yemek ikram ediyoruz” dedi.




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