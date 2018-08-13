Özalp Belediyesinden cami ve taziye evi yapımına destek

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Zengin, kendi imkanlarıyla yaptıkları cami ve taziye evinin, Özalp Belediyesinin destekleriyle tamamladıklarını söyledi. Zengin, “Özalp Belediyesi tarafından camimiz ve taziye evimizin bahçe düzenlemesi ile parke taşı döşemesi yapılarak, taziye evimizin zeminlerine fayans döşemesi ile dış cephe boyası yapıldı. Özalp Belediyesi tarafından mahallemize yapılan desteklerden dolayı başta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Ferhat Vardar’a ve çalışmalarda bulunan tüm ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim” dedi.