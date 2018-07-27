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27 Temmuz 2018 15:05

Özalp Belediyesinden yol yapım çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Özalp Belediyesinden yol yapım çalışması

27 Temmuz 2018 15:05


Özalp Belediyesi ekiplerinin ilçede yürüttüğü yol iyileştirme çalışmaları kapsamında deforme olan güzergahlardaki düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekiplerinin Altınboğa Mahallesi yolunda yürüttüğü asfalt bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi ve Yarımağıl mezrası yolunda da menfez ve stabilize yol çalışmalarını tamamlandı. Ayrıca yolda tespit edilen virajlar da genişletilmeye devam ediliyor.




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