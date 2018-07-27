Özalp Belediyesinden yol yapım çalışması

Özalp Belediyesi ekiplerinin ilçede yürüttüğü yol iyileştirme çalışmaları kapsamında deforme olan güzergahlardaki düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekiplerinin Altınboğa Mahallesi yolunda yürüttüğü asfalt bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi ve Yarımağıl mezrası yolunda da menfez ve stabilize yol çalışmalarını tamamlandı. Ayrıca yolda tespit edilen virajlar da genişletilmeye devam ediliyor.