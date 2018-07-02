 » Özalp Çöken Ahırda 2 Küçük Baş Hayvan Ile 30 Kümes Hayvanı Telef Oldu

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksorguç Mahallesinde ikamet eden Farıs Kam’a ait ahırda meydana gelen olayda 50 küçükbaş ve 50 kümes hayvanın bulundu ahır çöktü. Ahırda bulunan hayvanlardan 2 koyun ile 30 kümes hayvanı telef oldu. Mahalle sakinleri yardımı ile 45 koyun çöken ahırdan kurtardı. Ahır sahibi Farız Kam, ahırı briketten yaptığını ifade ederek, “Ahırım briketten olduğu için sağlamdı. Geçtiğimiz günlerde Saray ilçesinde yaşanan 4.7 şiddetinde depremde hasar görüp şimdide bu yüzden yıkıldığını düşünüyorum. Sağ olsun komşularımın yetişmesi ile 48 koyunumu kurtardık" dedi.