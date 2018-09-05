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05 Eylül 2018 13:29

Özalp ilçesinde 204 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Van’ın Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında 6 çiftçiye toplamda 204 tane akkaraman ırkı hayvan dağıtıldı.

Özalp ilçesinde 204 küçükbaş hayvan dağıtıldı

05 Eylül 2018 13:29


Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında 6 çiftçiye 33 koyun ve 1 tane de damızlık koç dağıtımını yaptı. Özalp ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtımda konuşan genç çiftçilerden Yağmur Gözelik, “ Özalp ilçesi Savatlı Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Mahallenin ilk bayan çiftçisi olarak bu işe başlayacağım. Bu alanda ilçede yeni bayan çiftçiler olmasına öncülük yapacağım” dedi.


Dağıtıma Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Hakan ve veteriner hâkimler de katıldı.




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