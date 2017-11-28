Özalp ilçesinde ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi

Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Özalp Devlet Hastanesi işbirliğiyle yürütülen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında ilk olarak geçen hafta hastanede dünyaya gelen belekler ziyaret edilerek, hediye paketleri annelere teslim edilmişti. Bu hafta ise ilçe merkezi ve mahallerinde 0-6 aylık bebekleri bulunan anneler, Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Koç ve proje elemanları Sinan Ataç ile Mehmet Zenginer tarafından ziyaret edildi. Aile fertleriyle sohbet ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunan Koç ve beraberindekiler, annelere hediye paketlerini teslim ettiler.