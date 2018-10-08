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Özalp ilçesinde iş yeri açılışı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’ın katılımıyla yeni bir iş yeri açıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ın katılımıyla yeni bir iş yeri açıldı.


Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, beraberindeki AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve kurum amirleri ile yeni yapılan kafenin açılışına katıldı. Özalp Öğretmenevi karşısında hizmet vermeye başlayan iş yerlerinin açılışına katılan Vardar, beraberindekilerle iş yerinin açılış kurdelesini keserek, hayırlı olması temennisinde bulundu.


Açılışa katılan ilçe sakinleriyle de sohbet eden Vardar, “Bu tür iş yerlerinin açılması, ilçemizin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Yeni açılan iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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