Özalp ilçesinde ot ve saman yangını

Edinilen bilgilere göre, Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi kırsalında saat 14.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Rüzgarın etsiyle kısa sürede büyüyen yangın, samanların yığın yapıldığı alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bir araç ve 3 itfaiye eri ile 3 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında bin 200 bağ otun ve 2 ton samanın zarar gördüğü belirtildi.