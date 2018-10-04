Özalp ilçesinde seminer

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde “Mekansal Adres Kayıt Konulu Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma” ile “Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Zorla Evlilik” konulu iki seminer düzenlendi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından “Mekansal Adres Kayıt Konulu Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma” projesi kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Daha sonra Özalp Belediyesi tarafından da “Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Zorla Evlilik” konulu seminer verildi.