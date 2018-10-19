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Özalp ilçesinde yardım kömürü dağıtımı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından durumu iyi olmayan ailelere kömür yardımı yapılmaya devam ediyor.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından durumu iyi olmayan ailelere kömür yardımı yapılmaya devam ediyor.


Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından durumu iyi olmayan 9 bin 300 aileye kömür dağıtımı yapılıyor. Özalp SYDV Müdürü Abdullah Zengin, her yıl olduğu gibi bu yılda maddi durumu iyi olmayan ailelere 14 bin ton kömür tahsis ettiklerini söyledi. 9 bin 300 aileye düzenli şekilde dağıtımının yapıldığını ifade eden Zengin, bin ton kömürün dağıtımının yapıldığını, geri kalan dağıtımın ise yapılmaya devam ettiğini kaydetti. Aile başına 60 torba dağıtım yaptıklarını dile getiren Zengin, “Şu ana kadar 15 mahallemize kömürleri verildi. Geri kalan mahallerimizdeki kömür dağıtımı devam ediyor” dedi.

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