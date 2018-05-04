Özalp MYO’da mezuniyet töreni ve şiir dinletisi

YYÜ Özalp Meslek Yüksekokulunda düzenlenen mezuniyet töreninden sonra Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB) tarafından şiir etkinliği gerçekleşti. Vanlı Şair-Yazar Hakan Pütün’ün sunumunu yaptığı programda açılış konuşması yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazım Yüksek, dinletinin güzel geçeceğine inandığını belirtti.

Programda ilk olarak sahneye Gevaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Düz çıktı. Düz, Sezai Karakoç’un ‘Masal’ adlı şiirini okudu. Ardından sahneye davet edilen Vanlı Şair Yazar Müştehir Karakaya, ‘Ölüme Beş Kala’ adlı şiirini seslendirdi.

Karakaya’dan sonra sahne alan Özalp Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Er, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Şems’e yazdığı ‘La Tahzen’ adlı şiiri okudu.

VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman ise, kendisine ait son şiirini seslendirirken, Orhan Demirtaş ise davetlilere ‘Lori’ adlı şiirini seslendirdi.

Daha sonra sahneye çıkan Eğitimci Şair ve Yazar Fuat Arpa, kendisine ait şiiri seslendirdi. Programın bir diğer şairi Mustafa Işık kendi şiirini okurken, Hamza Toprakoğlu ise Nurullah Genç’in ‘Yağmur’ adlı şiirini okudu. Dinletinin son konuğu Bişar Ulutaş ise, şiir kitabına ismini veren ’Ölüm Paçama Sıçramadan’ adlı şiirini okudu.

Etkinliğe, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, üniversite hocaları, öğrenci ve bazı veliler katıldı. Söz konusu programın oldukça güzel geçtiğini belirten VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman, bundan sonra da kültür sanat etkinliklerini devam ettireceklerini söyledi.