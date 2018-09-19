Özalp ‘te 19 eylül gaziler günü kutlandı

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Kaymakamlık önünde tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törene Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü M.Salih Aksoy İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, ilçe görev yapan kamu kurum ve kuruluşu amirleri, gaziler ve şehit yakınların katıldı. Atatürk Büstüne çelenk konulması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden töre, Piyade Yüzbaşı Serkan Özcan tarafında günü anlam ve önemi ile yapılan konuşmayı ile sona erdi.

Daha sonra Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, protokol, gazi ve şehit yakınlarını makamında kabul ettti.