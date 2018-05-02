Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 16:51

Özalplı 194 öğrenci İzmir’e uğurlandı

Van’ın Özalp ilçesinden 194 öğrenci İzmir’e geziye gönderildi.

Özalplı 194 öğrenci İzmir’e uğurlandı

02 Mayıs 2018 16:51


15 yaş ve altı okul çağında olan öğrencilerin farklı şehirleri ziyaret ettirilerek iller arası kardeşlik köprüsü kurulması, ortak kültürel değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği “Biz Anadolu’yuz” projesi tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Özalp ilçesinden 194 öğrenci, İzmir’e uğurlandı.


Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen uçakla Van Ferit Melen Havaalanından uğurlanan öğrenciler, ilk kez il dışına çıkmanın heyecanını yaşadı.


Yıl içerisinde toplamda Van ilinden 5 bin öğrencinin İzmir ve Çanakkale gezisine gönderileceği belirtilerek, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması açısından İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen projenin önemli olduğu bildirildi.


Van Valililiği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen çalışmaya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da destek veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç