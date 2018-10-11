Özalplı kadınlardan aşure etkinliği

Van'ın Özalp Kaymakamlığı Aile Kültür Merkezi öncülüğünde kadınların katılımıyla aşure programı düzenlendi.

Özalp kaymakamlığı Aile Kültür Merkezinde yapılan programa Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ın eşi Zekiye Vardar ile 300'e kadın katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başlayan program kapsamında kadınlara aşure ikramı yapıldı.

Katkılarından dolayı Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'a teşekkürlerini bildiren kadınlar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.