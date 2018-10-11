İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalplı kadınlardan aşure etkinliği

Van’ın Özalp Kaymakamlığı Aile Kültür Merkezi öncülüğünde kadınların katılımıyla aşure programı düzenlendi.

Van'ın Özalp Kaymakamlığı Aile Kültür Merkezi öncülüğünde kadınların katılımıyla aşure programı düzenlendi.


Özalp kaymakamlığı Aile Kültür Merkezinde yapılan programa Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ın eşi Zekiye Vardar ile 300'e kadın katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başlayan program kapsamında kadınlara aşure ikramı yapıldı.


Katkılarından dolayı Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'a teşekkürlerini bildiren kadınlar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.