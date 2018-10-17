Özalplı öğrencilerin sinema keyfi

Van’ın Özalp Belediyesi tarafından başlatılan ’’Sodesle Gençler Sporla Hayat Bulsun’’ projesi kapsamında 100 ortaokul öğrencisi sinemayla buluştu.
Van'ın Özalp Belediyesi tarafından başlatılan ''Sodesle Gençler Sporla Hayat Bulsun'' projesi kapsamında 100 ortaokul öğrencisi sinemayla buluştu.
Özalp Belediye Başkanlığı tarafın yürütülen ''Sodesle Gençler Sporla Hayat Bulsun'' projesi kapsamında 100 ortaokul öğrencisi sinemayla buluştu. Özalp Belediyesi tarafında yürütülen proje kapsamın 100 ortaokulu öğrenci Van AVM'de sineme salonunu getirildi. Sinema sonrası öğrencilere ikram edildikten sonra ilçeye döndüler.