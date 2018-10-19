Özalp'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Özalp Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Özalp Muhtarlar Deneği Başkanı Sadrettin Nak, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Özalp Muhtarlar Derneği Başkanı Sadrettin Nak'ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören son buldu.