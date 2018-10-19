İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü

Van’ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Özalp Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Özalp Muhtarlar Deneği Başkanı Sadrettin Nak, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Özalp Muhtarlar Derneği Başkanı Sadrettin Nak'ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından tören son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.