Özalp’ta 33 kilo eroin ile 404 kilo likit eroin maddesi ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından müşterek yaptıkları operasyonda Özalp ilçesi çıkışında oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 19 adet bidon içerisinde 404 kilo 345 gram likit eroin maddesi ile 33 paket halinde 33 kilo 597 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 437 kilo 942 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.